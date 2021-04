Regina Elisabetta, “Diana? Un errore di valutazione. Kate e Meghan? Furono volute” (Di martedì 20 aprile 2021) Tutti conosciamo Elisabetta, ma la conosciamo davvero? Moltissimi hanno provato a esplorarne la vita intima e la personalità, ma la Regina d’Inghilterra, dopo quasi settant’anni di regno e a novantacinque di età (è nata il 21 aprile 1926), continua a rivelarsi un mistero per chiunque si sforzi di leggerla. E tuttavia per qualcuno è stata anche figlia, sorella e madre; per qualcuno è stata “Lilibet”, “Top Lady”, “Ma’am”, oppure solo Cabbage, “cavolo”, come la chiamava affettuosamente il Principe Filippo, scomparso il 9 aprile 2021 a 99 anni e 73 passati al fianco di Sua Maestà. La giornalista e royal watcher Eva Grippa nel suo libro Elisabetta e le altre. Dieci donne per raccontare la vera Regina, edito da DeAgostini, ci rivela come il modo migliore per conoscere la Regina sia rivolgere l’attenzione ... Leggi su dilei (Di martedì 20 aprile 2021) Tutti conosciamo, ma la conosciamo davvero? Moltissimi hanno provato a esplorarne la vita intima e la personalità, ma lad’Inghilterra, dopo quasi settant’anni di regno e a novantacinque di età (è nata il 21 aprile 1926), continua a rivelarsi un mistero per chiunque si sforzi di leggerla. E tuttavia per qualcuno è stata anche figlia, sorella e madre; per qualcuno è stata “Lilibet”, “Top Lady”, “Ma’am”, oppure solo Cabbage, “cavolo”, come la chiamava affettuosamente il Principe Filippo, scomparso il 9 aprile 2021 a 99 anni e 73 passati al fianco di Sua Maestà. La giornalista e royal watcher Eva Grippa nel suo libroe le altre. Dieci donne per raccontare la vera, edito da DeAgostini, ci rivela come il modo migliore per conoscere lasia rivolgere l’attenzione ...

Advertising

ilpost : La successione della regina Elisabetta II è un problema - fabiobellentani : RT @globalistIT: - CaputoItalo : TEMPORARY STORE SINCE 2013 : Elisabetta. Per sempre regina. La vita, il regno, ... - gemmagaetani : @TatsunaKyo @GiusiFasano Oh mon Dieu, la Taverna praticamente una Regina Elisabetta! Guarda, io non ti metto in boc… - zazoomblog : La regina Elisabetta compie 95 anni: così i famigliari le staranno accanto nel compleanno più triste - #regina… -