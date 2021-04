Redarguito dai compagni | ora il Milan lo dà via

(Di martedì 20 aprile 2021) Ilragiona sul futuro: le ultime prestazioni non convincono, cresce l’ipotesi di un prestito per farlo sbocciare Ilche ha visto ormai fuggire via lo scudetto che ma potrebbe consolarsi con i tanti milioni della Superlega, lavora al futuro. Il prossimo anno dovrà essere quello della consacrazione per i rossoneri, che saranno chiamati Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

Cocci1309 : @giudiiiiiiiii @ego_sono È mio zio che li chiama così , dopo essere stato redarguito dalla moglie per aver chiamato… -

Ultime Notizie dalla rete : Redarguito dai

SerieANews

Casaburi avrebbei ragazzi e da lì ne sarebbe nata una lite e i successivi spari. In particolare Casaburi, prima di essere sparato, sarebbe stato colpito ripetutamentequattro. Poi da ...L'uomo, un 50enne del posto, era stato fermato eper una banale infrazione stradale. Ma la multa ha mandato fuorigangheri quell'automobilista che, brandendo in mano il "foglietto" con ...Per il garante dei detenuti è attesa oggi la fumata bianca. Anche perché per eleggere Antonio Bincoletto basterà la maggioranza semplice e non quella assoluta del consiglio comunale. Quindi, indipende ...Raid contro Casaburi al Berlingieri, arrestati gli altri due membri del 'commando'. Ordinanza di custodia cautelare ...