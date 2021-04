(Di martedì 20 aprile 2021) Roma, 20 apr. (Adnkronos) – “con il Parlamento”. Questa la richiesta avanzata dalla delegazione di Leu, presente anche il ministro della Salute Roberto Speranza, nell’incontro con il premier Mario Draghi. “Un incontro positivo – dice il capogruppo alla Camera, Federico Fornaro – in cui abbiamo parlato sia delche del dl sostegni”, rimarcando la “necessità che si avvi velocemente un rapporto parlamentare più stretto, che consenta un ruolo anche al Parlamento”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

TV7Benevento : Recovery: Leu, 'sarà una corsa, chiesto maggior coordinamento con Parlamento'... - TV7Benevento : Recovery: Leu, 'Draghi rispetterà data 30 aprile per invio a Bruxelles'... - sissiisissi2 : Recovery: delegazione Leu e ministro Speranza da Draghi - PetrisDe : Il #Recovery plan italiano verrà presentato il 30 aprile a Bruxelles, il premier Mario #Draghi ci ha assicurato che… - giornaleradiofm : Recovery: delegazione LeU a P. Chigi per incontro con Draghi: (ANSA) - ROMA, 19 APR - La delegazione di Liberi e Ug… -

Ultime Notizie dalla rete : Recovery Leu

SardiniaPost

A breve inizierà l'incontro con il premier Mario Draghi sulPlan. ....all'Economia Maria Cecilia Guerra sono arrivati a Palazzo Chigi per confrontarsi con il premier Mario Draghi nell'ambito del giro di incontri voluto dal presidente del Consiglio sulPlan.Per LeU: «L’esigenza è quella di investire su due grandi temi, digitale e transizione ecologica. Ma non diventino un libro dei sogni» ...Roma, 20 apr. (Adnkronos) - Il Recovery plan italiano "verrà presentato il 30 aprile" a Bruxelles, il premier Mario Draghi "ci ha assicurato che non ci saranno slittamenti, assolutamente. Bisognerà la ...