Advertising

TuttoFanta : ??#CROTONE, conferenza stampa: ?“Ci saranno cambiamenti”. ?“#Vulic si è allenato solo oggi. #Djidji con una piccola… - romaforever_it : Roma-Atalanta, Le Probabili Formazioni | Serie A - Stagione 2020/2021 - paoloangeloRF : Tutte le probabili formazioni del turno infrasettimanale - salvione : Probabili formazioni Juve-Parma: aggiornamenti - TuttoFanta : ??#GENOA, conferenza stampa: ?'#Zappacosta stamattina si è allenato con la squadra. Vedremo poi se sarà in campo o m… -

Ultime Notizie dalla rete : Probabili formazioni

GENOVA - Nel Genoa Criscito di nuovo titolare e Pandev favorito per un posto in attacco. Nel Benevento rientra Tuia dalla squalifica e Inzaghi rilancia Hetemaj , avendolo fatto riposare contro la ...LA SPEZIA - Nello Spezia sono tornati in gruppo Ramos , Dell'Orco e Mattiello . Oggi tamponi come da protocollo anti Covid - 19 poi rifinitura. Qui Inter : rientro ieri mattina da Napoli , poi seduta ...Nel Sassuolo Ayhan è ristabilito dal Covid e sarà convocato. Calabria in panchina, in attacco torna Ibrahimovic. In mezzo al campo riecco Locatelli, davanti spazio dal 1’ per Berardi. Nel MIlan, Tonal ...Per Pirlo infortunato Chiesa, pronto Kulusevski. Tornano Ronaldo e Bonucci. Per D'Aversa rientrano Hernani e Karamoh, fuori Gagliolo e Kucka ...