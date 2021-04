Napoli | ucciso brutalmente a colpi di ' compressore' per un parcheggio

Advertising

Un uomo di 61 anni è stato aggredito ednella serata di ieri all'interno di un parcheggio condominiale di Torre Annunziata, in provincia di. Una banale lite per un parcheggio è sfociata nel sangue. È accaduto nella serata di ...Un uomo di 61 anni , Maurizio Cerrato, statobrutalmente ieri sera a Torre Annunziata () dopo essere stato colpito con un compressore portatile (per gonfiare le gomme) e un coltello da una persona ora ricercata. Stando a quanto ...Stando a quanto emerge, l'uomo si sarebbe trovato sul posto per acquistare cibo da asporto con la figlia, rimasta con ogni probabilità in macchina ad attenderlo ...Un uomo di 61 anni, Maurizio Cerrato, è stato ucciso brutalmente ieri sera a Torre Annunziata (Napoli) dopo essere stato colpito con un compressore portatile (per gonfiare le gomme) e un coltello da u ...