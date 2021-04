Milan e Locatelli, un rimpianto (per due). Ecco perché con Tonali serve pazienza (Di martedì 20 aprile 2021) Abbonati a G+ a partire da solo 1,99 al mese, prezzo bloccato PER SEMPRE! Cosa include: Ogni giorno anticipazioni, inchieste, opinioni, analisi, interviste e retroscena Tutte le pagelle di Gazzetta ... Leggi su gazzetta (Di martedì 20 aprile 2021) Abbonati a G+ a partire da solo 1,99 al mese, prezzo bloccato PER SEMPRE! Cosa include: Ogni giorno anticipazioni, inchieste, opinioni, analisi, interviste e retroscena Tutte le pagelle di Gazzetta ...

Advertising

artedabola : RT @Gazzetta_it: Il #Milan e il rimpianto #Locatelli. Ecco perché è un errore da non ripetere con #Tonali - sportli26181512 : Milan e Locatelli, un rimpianto (per due). Ecco perché con Tonali serve pazienza: Milan e Locatelli, un rimpianto (… - MattiaMinasi : @Gazzetta_it È da tanto che non facevano un articolo su Locatelli al Milan.. Due giorni forse? @armando18992 - Gazzetta_it : Il #Milan e il rimpianto #Locatelli. Ecco perché è un errore da non ripetere con #Tonali - Carlo_Liotta : @MilanNewsit E adesso si attende solo la risposta di Locatelli in cui dice che è deluso dal Milan -