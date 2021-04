Martina Miliddi dopo Amici parla di Aka7even: il rapporto oggi (Di martedì 20 aprile 2021) Amici La ballerina eliminata nell’ultima puntata del Serale ha fatto una diretta su Instagram con i fan, non potevano mancare le domande sulla storia nata in casetta Pubblicato su 20 Aprile 2021 Martina Miliddi dopo Amici 2021 ha parlato di Aka7even. Lo ha fatto in una diretta su Instagram con i fan, che non vedevano l’ora di rivederla sui social per scambiare due chiacchiere con lei. Ma soprattutto per riuscire a scoprire qualcosa che fino a oggi è rimasta top secret. Purtroppo, con grande dispiacere dei più curiosi, pare che Martina Miliddi e Aka7even non abbiano intenzione di rivelare cosa è successo ad ... Leggi su cityroma (Di martedì 20 aprile 2021)La ballerina eliminata nell’ultima puntata del Serale ha fatto una diretta su Instagram con i fan, non potevano mancare le domande sulla storia nata in casetta Pubblicato su 20 Aprile 20212021 hato di. Lo ha fatto in una diretta su Instagram con i fan, che non vedevano l’ora di rivederla sui social per scambiare due chiacchiere con lei. Ma soprattutto per riuscire a scoprire qualcosa che fino aè rimasta top secret. Purtroppo, con grande dispiacere dei più curiosi, pare chenon abbiano intenzione di rivelare cosa è successo ad ...

