Look Like Day: ecco il tutorial per imitare il make up di Chiara Ferragni! (Di martedì 20 aprile 2021) Oggi è il Look Like day, ossia il giorno in cui si imita un Look o un make up di un personaggio famoso! La nostra Giulia Mason ha realizzato per noi un make up a prova di Chiara Ferragni. Vediamolo insieme. Dalle sfilate dell’alta moda a quelle in maschera, dai Look più tradizionali ai Look L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di martedì 20 aprile 2021) Oggi è ilday, ossia il giorno in cui si imita uno unup di un personaggio famoso! La nostra Giulia Mason ha realizzato per noi unup a prova diFerragni. Vediamolo insieme. Dalle sfilate dell’alta moda a quelle in maschera, daipiù tradizionali aiL'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Advertising

gukpoets : billie eilish ha più o meno la mia età ed io in confronto i look like a potato - mauriziomitolo : «Look like the innocent flower, but be the serpent under it.» («Prendi l'aspetto del fiore innocente, ma sii il ser… - snowvflower : buongiorno alcuni di voi look like i fratelli del cazzo imho y’all are so annoying god bles - camurriusa : Esattamente 6 anni fa 20 aprile 2015 Una delle foto più belle regalateci da @AstroTerry dall’ISS. Il titolo è: 'O… - Iceyana1 : @Winter426 Hfjsjxjdjcjsndj ewwwww why I look like thattttt -