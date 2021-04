LIVE Musetti-Feliciano Lopez 4-3 | ATP Barcellona in DIRETTA | controbreak dell’azzurro nel primo set!

(Di martedì 20 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI SINNER-GERASIMOV (5° MATCH DALLE 11.00) 4-3conferma il break dopo un ottimo diritto a sventaglio diagonale. 40-30 Serve&volley: in corridoio la demi-volée di rovescio. 40-15 Servizio e diritto lungolinea di. 30-15 Doppio fallo. 30-0 Lunga la risposta di. 15-0 Servizio e diritto del #84 al mondo. 3-3! L’azzurro trova il rovescio profondo che mette in difficoltà lo spagnolo: lunga la sua difesa. 30-40 PALLA BREAK! DOPPIO FALLO DI! 30-30 Servizio e diritto diagonale dello ...

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Musetti

Lorenzooggi affronta Feliciano Lopez al primo turno dell' Atp 500 di Barcellona . L'azzurro ... SEGUI ILDEL MATCH IL TABELLONE IL MONTEPREMI La sfida va in scena nella giornata odierna, ...Questa la programmazione: martedì 20 aprile -alle ore 11.00: Ramos Vinolas - Rune non prima delle ore 12.30:c. F. Lopez a seguire: Alcaraz c. Tiafoe a seguire: Bautista Agut c. Andujar ...Ho davvero sofferto solo nel secondo turno con Misolic, poi è stata tutta discesa. Mi dispiace solo di aver dovuto battere tanti miei amici, ma il tennis è così. Subito fuori anche Maggioli e Ruggeri, ...Sinner-Gerasimov, match valido per i 32esimi di finale del torneo ATP Barcellona 2021, sarà trasmesso in diretta tv su Sky e in live streaming dall’app SkyGo oltre che dalla piattaforma NowTv. Non sol ...