L' esplorazione | occasione per gli studenti delle superiori

C'è tempo fino al 31 maggio per concorrere al XIV Premio Giuseppe Mazzotti Juniores, patrocinato dal Club Alpino italiano e dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca: l'Associazione Premio letterario Giuseppe Mazzotti. Il Premio, che nel 2021 si affaccia alla dimensione nazionale (fino al 2020 era riservato agli studenti degli istituti superiori del solo Triveneto, di Slovenia e Croazia) con una veste grafica completamente rinnovata, frutto della collaborazione con gli illustratori del Treviso Comic Book Festival, invita i giovani a riflettere e a esprimere le proprie considerazioni sul tema dell'esplorazione "che si rinnova in ogni piccola scoperta, affacciandosi ad angoli nascosti del proprio territorio, approdando ad un luogo solitario dove nessuno arriva e dove il cuore batte forte per le piccole meraviglie ...

