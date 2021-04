La Superlega riunisce l'Europa (brexiteer compresi) (Di martedì 20 aprile 2021) La decisione di dodici grandi squadre di calcio di fare la loro exit dall'Uefa per lanciare la nuova Superlega ha provocato qualcosa di mai visto nella storia recente d'Europa: unire tutto lo spettro politico nella difesa dell'establishment calcistico. Da Boris Johnson a Emmanuel Macron, da Nigel Farage alla Commissione europea, da Marine Le Pen a David Sassoli, da Viktor Orbán a Mario Draghi, ieri è stato un coro unanime per deplorare l'avventura più ricca e solitaria di Manchester United, Liverpool, Manchester City, Chelsea, Tottenham, Arsenal. Real Madrid, Barcelona, Atlético Madrid, Juventus, Inter e Milan. Come ad ogni crisi, appena scoppiata quella della Superlega, lo sguardo di tutti si è rivolto verso Bruxelles. Che fa l'Ue? Occorre “difendere un modello di sport europeo basato sui valori, basato sulla diversità e l'inclusione, ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 20 aprile 2021) La decisione di dodici grandi squadre di calcio di fare la loro exit dall'Uefa per lanciare la nuovaha provocato qualcosa di mai visto nella storia recente d': unire tutto lo spettro politico nella difesa dell'establishment calcistico. Da Boris Johnson a Emmanuel Macron, da Nigel Farage alla Commissione europea, da Marine Le Pen a David Sassoli, da Viktor Orbán a Mario Draghi, ieri è stato un coro unanime per deplorare l'avventura più ricca e solitaria di Manchester United, Liverpool, Manchester City, Chelsea, Tottenham, Arsenal. Real Madrid, Barcelona, Atlético Madrid, Juventus, Inter e Milan. Come ad ogni crisi, appena scoppiata quella della, lo sguardo di tutti si è rivolto verso Bruxelles. Che fa l'Ue? Occorre “difendere un modello di sport europeo basato sui valori, basato sulla diversità e l'inclusione, ...

Advertising

LorenzoMicino : Agosto 2021: Un gruppo di amici si riunisce per fare l'asta per la SuperLega #SuperLeague #SuperLega - ImpieriFilippo : RT @toMMilanello: 5 delle 8 semifinaliste tra #UCL e #UEL sono tra i fondatori della #Superlega. Venerdì l’UEFA si riunisce e non si esclud… - toMMilanello : 5 delle 8 semifinaliste tra #UCL e #UEL sono tra i fondatori della #Superlega. Venerdì l’UEFA si riunisce e non si… - Martiy_11 : @Inter La SuperLega è per persone che pensano solo ai soldi anziché al calcio, un affronto a chi ama questo sport.… - sportface2016 : #Superlega, la Lega #SerieA si riunisce: assenti #Inter, #Milan e #Juventus -