I Greta Van Fleet tornano con il loro secondo album, tra nostalgie del passato e realtà (Di martedì 20 aprile 2021) Il problema dei Greta Van Fleet non è tanto il paragone con i Led Zeppelin, quanto proprio il fatto che i Led Zeppelin siano esistiti decenni prima di loro. E lasciamo pure stare che per lo meno a me, se è questo il punto, il loro cantante Josh Kiszka ricorda quasi più Geddy Lee dei Rush che non Robert Plant. Già prima che questo nuovo “The Battle At Garden’s Gate” fosse in lavorazione, ecco che quindi un po’ tutti si erano dati appuntamento per vedere (sentire) se, e quanto, il loro secondo lavoro li avrebbe finalmente emancipati dal rock che fu: a colmare l’attesa non sono ovviamente mancate le solite dichiarazioni di rito (le quali sempre precedono un’uscita discografica), che presentavano questa prossima prova come una specie di inno alla sperimentazione della quale, diciamolo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 20 aprile 2021) Il problema deiVannon è tanto il paragone con i Led Zeppelin, quanto proprio il fatto che i Led Zeppelin siano esistiti decenni prima di. E lasciamo pure stare che per lo meno a me, se è questo il punto, ilcantante Josh Kiszka ricorda quasi più Geddy Lee dei Rush che non Robert Plant. Già prima che questo nuovo “The Battle At Garden’s Gate” fosse in lavorazione, ecco che quindi un po’ tutti si erano dati appuntamento per vedere (sentire) se, e quanto, illavoro li avrebbe finalmente emancipati dal rock che fu: a colmare l’attesa non sono ovviamente mancate le solite dichiarazioni di rito (le quali sempre precedono un’uscita discografica), che presentavano questa prossima prova come una specie di inno alla sperimentazione della quale, diciamolo ...

