Gravina ' orgoglioso del voto Uefa | riconoscimento a Figc'

Advertising

FcInterNewsit : Gravina: 'Orgoglioso del voto Uefa, è un riconoscimento alla politica Figc' -

Ultime Notizie dalla rete : Gravina orgoglioso

Agenzia ANSA

"Ringrazio il presidente Ceferin e tutti i colleghi delle federazioni che hanno voluto riconoscermi questo grande attestato di fiducia - continua- in un momento tanto complesso della vita ...Un incarico inedito che De Rossi aveva commentato con queste parole: 'Sonodi iniziare questa nuova carriera con la Nazionale e ringrazio sia il presidenteche il ct Mancini per la ..."Sono molto felice, un consenso così ampio rappresenta un orgoglio e uno straordinario riconoscimento alla politica della Figc negli ultimi due anni". (ANSA) ...Da quella del presidente della UEFA Ceferin a quella del Premier Mario Draghi, passando per quella di Gravina. Dopo l’ufficializzazione della competizione, arrivata nella serata di ieri, oggi sono arr ...