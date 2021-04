Gabriel Garko, dall’Ares-Gate al coming out sino ad Anna Bettz (Di martedì 20 aprile 2021) Grabriel Garko è un fiume in piena nell’intervista verità che ha rilasciato in esclusiva al settimanale Chi «Ho detto a chi di dovere tutta la verità», spiega Gabriel Garko che è stato ascoltato dalla Procura di Roma come persona informata dei fatti nelle indagini leGate al suicidio di Teodosio Losito. «Non ho altro da aggiungere e spero che presto, nel bene o nel male, si faccia luce su questa brutta vicenda. È assurdo che la vita mi riporti, in continuazione, al passato quando io ho solamente voglia di guardare avanti». E spiega: «Sono giorni che lavoro incessantemente, che mio papà non sta molto bene e che il mio nome riempie le pagine dei giornali. Ciononostante sono sereno, ma non nascondo che non è facile sopportare questa gogna mediatica». L’attore è un fiume in piena nell’intervista verità che ha rilasciato in ... Leggi su 361magazine (Di martedì 20 aprile 2021) Grabrielè un fiume in piena nell’intervista verità che ha rilasciato in esclusiva al settimanale Chi «Ho detto a chi di dovere tutta la verità», spiegache è stato ascoltato dalla Procura di Roma come persona informata dei fatti nelle indagini leal suicidio di Teodosio Losito. «Non ho altro da aggiungere e spero che presto, nel bene o nel male, si faccia luce su questa brutta vicenda. È assurdo che la vita mi riporti, in continuazione, al passato quando io ho solamente voglia di guardare avanti». E spiega: «Sono giorni che lavoro incessantemente, che mio papà non sta molto bene e che il mio nome riempie le pagine dei giornali. Ciononostante sono sereno, ma non nascondo che non è facile sopportare questa gogna mediatica». L’attore è un fiume in piena nell’intervista verità che ha rilasciato in ...

