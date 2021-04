Freccia Vallone 2021 | i favoriti Roglic parte in prima fila con Alaphilippe e Valverde

(Di martedì 20 aprile 2021) Domani si terrà lae l’elenco deiè ricco di nomi di assoluto rango. Al via ci saranno gli ultimi tre vincitori della classica belga, vale a dire JulianDeceuninck-Quick Step), re nel 2018 e nel 2019, Alejandro(Movistar), quattro successi tra il 2014 e il 2017 e un quinto nel lontano 2006, e il campione uscente Marc Hirschi (UAE Team Emirates). Il più in forma sembrerebbe essere proprio il quarantunenne murciano, ma quest’anno dovrà vedersela anche con Primoz(Jumbo-Visma), che è all’esordio in questa corsa, ma vanta una condizione eccellente e ha le caratteristiche ideali per lasciarsi tutti alle spalle sul muro di Huy. Ovviamente non va sottovalutato neanche il grande mattatore della settimana di gare appena ...

Mercoledì il corridore di Corneliano parteciperà alla, corsa di 193 chilometri da Charleroi a Huy e domenica sarà al via della Liegi - Bastogne - Liegi. Sulle strade del Belgio gli ...Tosh van der Sande +2: percorso e favoriti 12/04/2021 A 14:00 10 in fuga Amstel tutto in circuito con Geulhemmerberg (600 metri al 5,1%, picco all 8,2%), Bemelerberg (...Domani si terrà la Freccia Vallone 2021 e l'elenco dei favoriti è ricco di nomi di assoluto rango. Al via ci saranno gli ultimi tre vincitori della classica belga, vale a dire Julian Alaphilippe Deceu ...Come è consuetudine per la classica belga, sarà l’arcigna rampa finale a decretare il vincitore di una corsa dal profilo sempre molto nervoso e accidentato.