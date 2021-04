Covid | certificazione verde per spostarsi tra regioni

Leggi su ilmattinodisicilia

(Di martedì 20 aprile 2021) Tornano le zone gialle e arriva la “” per gli spostamenti tra le. E’ quanto si legge in una bozza, ancora suscettibile di modifiche, del decreto leggeatteso in Cdm domani. Le misure, scaglionate a partire dal 26 aprile come anticipato la scorsa settimana dal governo, dovrebbero avere validità fino al 31