(Di martedì 20 aprile 2021) Nel Comune dia 436 i cittadini attualmenteal Covid-19. Leggi anche:Lazio: scendono i casi ma aumentano i ricoveri. “Consegnateci le dosi di vaccino ferme a Pratica di Mare” La situazione aggiornata Le persone ricoverate presso le strutture ospedaliere sono 32 e 404 sono le persone in isolamento domiciliare.ancora i guariti, che raggiungono quota 2.877. Sono 18 le persone poste in isolamento domiciliare preventivo (non). Da inizio pandemia sono 38 i decessi causati dal Covid nel Comune di. su Il Corriere della Città.

Advertising

CorriereCitta : Coronavirus Pomezia: i positivi salgono a 436. I dati di oggi - AnnaMar74773335 : RT @ZuccalaAdriano: Aggiornamento #Coronavirus a #Pomezia: salgono a 436 i casi positivi al #Covid19. I cittadini guariti raggiungono quota… - ZuccalaAdriano : Aggiornamento #Coronavirus a #Pomezia: salgono a 436 i casi positivi al #Covid19. I cittadini guariti raggiungono q… - Comune_Pomezia : Aggiornamento #Coronavirus a #Pomezia: salgono a 436 i casi positivi al #Covid19. I cittadini guariti raggiungono q… - superlivan : @fcsm_eng Dopo questo tweet non vi tiferei nemmeno se foste rimasti voi e l'Indomita Pomezia dopo l'ondata coronavirus 3 -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Pomezia

Il Caffè.tv

... in collaborazione con i colleghi italiani della società di biotecnologie Advent - Irbm di(... Incrociando tutti i dati è emerso che contraendo l'infezione daSARS - CoV - 2 il ...... 'Nel Lazio numeri da zona gialla ma non per il Governo' A Sabaudia distribuzione di mascherine chirurgiche L'andamento settimanale in provincia: l'analisi: quattro morti in una ...Ardea e Pomezia hanno esattamente lo stesso numero di cittadini positivi al coronavirus. È quanto riporta la Asl Roma 6 nel bollettino dei casi Covid 19 aggiornato a domenica 18 aprile. Pomezia, in pa ...Top secret. Tanto la Regione quanto il Mise non vogliono svelare i nomi delle aziende farmaceutiche del Lazio individuate per produrre i vaccini. "Sono almeno 4, anche 5, quelle inserite nel dossier c ...