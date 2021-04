Ceferin ai ribelli: 'C'è ancora tempo per cambiare idea. La Juve? 15 anni fa era in B...' (Di martedì 20 aprile 2021) "Vorrei rivolgermi ai presidenti di alcuni club, inglesi principalmente: signori, avete fatto un grande errore. Alcuni dicono per avarizia, ignoranza del calcio inglese, altro, ma ora non importa. ... Leggi su gazzetta (Di martedì 20 aprile 2021) "Vorrei rivolgermi ai presidenti di alcuni club, inglesi principalmente: signori, avete fatto un grande errore. Alcuni dicono per avarizia, ignoranza del calcio inglese, altro, ma ora non importa. ...

Advertising

Gazzetta_it : #Ceferin ai ribelli: 'C'è ancora tempo per cambiare idea. La #Juve? 15 anni fa era in B...' - CorSport : La prima pagina del #CorSport: ?? 'Subito fuori!' ?? #Ceferin: Pronti a escludere i ribelli, #Agnelli bugiardo ??… - sera_luca : RT @Gazzetta_it: #Ceferin ai ribelli: 'C'è ancora tempo per cambiare idea. La #Juve? 15 anni fa era in B...' - gianvitocafaro : RT @Gazzetta_it: #Ceferin ai ribelli: 'C'è ancora tempo per cambiare idea. La #Juve? 15 anni fa era in B...' - sportli26181512 : Ceferin ai ribelli: 'C'è ancora tempo per cambiare idea. La Juve? 15 anni fa era in B...': Ceferin ai ribelli: 'C'è… -