Capaci | rissa in piazza | 15 denunciati

Ultime Notizie dalla rete : Capaci rissa

Quindici giovani tra i 20 e i 30 anni sono stati denunciati a, nel Palermitano, perevvenuta lo scorso febbraio in via Giovanni Falcone, scoppiata a causa degli apprezzamenti rivolti a alla fidanzata di uno dei ragazzi coinvolti nella lite. Grazie ...Quindici giovani tra i 20 e i 30 anni sono stati denunciati a, nel Palermitano, peravvenuta lo scorso febbraio in via Giovanni Falcone, scoppiata a causa degli apprezzamenti rivolti a alla fidanzata di uno dei ragazzi coinvolti nella lite. Grazie ...Quindici giovani di Capaci (Pa) tra i 20 e i 30 anni sono stati denunciati per rissa aggravata. Alla fine dello scorso febbraio in via Giovanni Falcone, nel centro di Capaci, era scoppiata una violent ...Sono stati multati dalla polizia municipale di Capaci dodici ragazzi per aver scattato e pubblicato una foto su Instagram che li ritraeva senza mascherina. Per loro una multa di 400 euro ciascuno.