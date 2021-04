Baffi aderisce a Fratelli d' Italia Lasciato il posto in Consiglio

Advertising

VittorioFerram1 : RT @Italpress: Lombardia, Baffi lascia Italia Viva e aderisce a Fdi - Italpress : Lombardia, Baffi lascia Italia Viva e aderisce a Fdi - _juhan : RT @RadioProzac: Quando Patrizia Baffi diceva 'Sono una moderata e tale voglio rimanere'. Grazie Matteo. - RadioProzac : Quando Patrizia Baffi diceva 'Sono una moderata e tale voglio rimanere'. Grazie Matteo. -

era entrata per la seconda volta in Consiglio comunale nel 2016 dopo una prima esperienza nel quinquiennio precedente: con 231 voti, era risultata la candidata con il numero più alto di ...'La consigliera regionale Patrizia, che da Italia Viva è passata a Fratelli d'Italia, è la seconda esponente della sinistra che a Milano, dopo Enrico Marcora, e in Lombardiaal nostro partito. Questo testimonia al meglio ...di Mario Borra Da ieri mattina Patrizia Baffi non è più consigliera comunale in città e contestualmente è confluita nel gruppo regionale di Fratelli d’Italia con tanto di conferenza stampa a fianco de ...La coordinatrice regionale di Fratelli d'Italia, Daniela Santanchè, non esclude altri nuovi arrivi: "Stiamo parlando con altri consiglieri" ...