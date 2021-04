Ascesa e caduta della Super Lega

Leggi su linkiesta

(Di martedì 20 aprile 2021) «Non mi preoccupa che qualcuno abbandoni laLeague». Lo ha detto Florentino Pérez in un’intervista all’Équipe, proprio nel momento in cui il progetto sembra iniziare a vacillare: il Manchester City è uscito dall’accordo, nonostante le penali da pagare. A far ricredere i Citizens sarebbero state le durissime reazioni delle autorità calcistiche e dei governi e quelle dei tifosi, arrivate a seguito dell’annuncio di domenica sera. «Il Manchester City Football Club può confermare di aver formalmente emanato le procedure per il ritiro dal gruppo sviluppando i piani per unaLeague europea», si legge in una nota pubblicata pochi minuti fa dalla società. L’uscita del Manchester City ha provocato l’effetto domino: nel giro di qualche minuto sono arrivati i comunicati ufficiali di tutte le squadre inglesi – Manchester United, Liverpool, Chelsea, ...