Ue: produzione edilizia Eurozona -2,1% in febbraio (Di lunedì 19 aprile 2021) Bruxelles, 19 apr. (AdnKronos) - In febbraio nell'area euro la produzione nel settore delle costruzioni è calata del 2,1% rispetto a gennaio e del 5,8% rispetto a febbraio 2020. Lo comunica Eurostat. Nell'Ue è diminuita dell'1,6% e del 5,4%, rispettivamente. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 19 aprile 2021) Bruxelles, 19 apr. (AdnKronos) - Innell'area euro lanel settore delle costruzioni è calata del 2,1% rispetto a gennaio e del 5,8% rispetto a2020. Lo comunica Eurostat. Nell'Ue è diminuita dell'1,6% e del 5,4%, rispettivamente.

Advertising

TV7Benevento : Ue: produzione edilizia Eurozona -2,1% in febbraio... - 6565roberto : @Deasamantha5 @Anna_marialazia @Mauroexpert @VxArc @VxxRW @VxTube @VxCamz @Hottest_BabesRT @CamAngelsXXX… - domenias75 : RT @GaranziaFidi: Prosegue il cammino di #Gexperience, questo mese parliamo della #Idrodrain, leader europea nella produzione di raccordi s… - LegambientePVDA : Obiettivo di @LegnoEnergia: da problemi a potenzialità, le imprese forestali si rinnovano e i combustibili diventan… - iivela_srl : Hai già visitato il nostro punto vendita, specializzato in impermeabilizzazioni iiVELA SALE & WORK in Via Polignano… -