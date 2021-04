Superlega, Uefa pronta alle esclusioni. Le eventuali qualificate in Champions, Europa e Conference League (Di lunedì 19 aprile 2021) Nasce la Superlega e sembra farlo da fuorilegge. La Uefa non riconosce al momento questa nuova competizione e quel che emerge è addirittura la possibilità di far fuori i club che hanno aderito, al momento dodici tra i più forti e potenti d’Europa – dalle prossime coppe della stagione che verrà. In soldoni, Juventus, Milan e Inter, squadre fondatrici della nuova Superlega, potrebbero essere escluse in automatico dalla Champions (qualora tutte e tre dovessero qualificarsi), ma l’Italia porterebbe comunque quattro squadre nella massima competizione europea. Dunque Atalanta, Napoli, Lazio e persino la Roma rientrerebbero tutte in gioco per la qualificazione in una Champions che potrebbe incredibilmente privarsi delle migliori. In Europa ... Leggi su sportface (Di lunedì 19 aprile 2021) Nasce lae sembra farlo da fuorilegge. Lanon riconosce al momento questa nuova competizione e quel che emerge è addirittura la possibilità di far fuori i club che hanno aderito, al momento dodici tra i più forti e potenti d’– dprossime coppe della stagione che verrà. In soldoni, Juventus, Milan e Inter, squadre fondatrici della nuova, potrebbero essere escluse in automatico dalla(qualora tutte e tre dovessero qualificarsi), ma l’Italia porterebbe comunque quattro squadre nella massima competizione europea. Dunque Atalanta, Napoli, Lazio e persino la Roma rientrerebbero tutte in gioco per la qualificazione in unache potrebbe incredibilmente privarsi delle migliori. In...

