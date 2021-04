Superlega, presidente Porto smentisce partecipazione: “È contro principi UE” (Di lunedì 19 aprile 2021) “La Superlega? Non gli abbiamo dato molta attenzione. Ci sono stati dei contatti informali con alcuni club,, ma non abbiamo dato particolare attenzione alla cosa“. Così il presidente del Porto Jorge Nuno Pinto da Costa, che di fatto smentisce la partecipazione alla competizione annunciata ieri. Per due ragioni, come spiega egli stesso: “La prima è che l’Unione Europea non consente un circuito chiuso senza retrocessioni come la Nba. La Federcalcio Portoghese è contro a questo progetto, e come parte dell’Uefa non possiamo partecipare a una competizione che sia contro i principi dell’Unione Europea e della Uefa. Per noi”, spiega ancora Pinto da Costa, “gli unici eventi ufficiali sono quelli sotto l’egida dell’Uefa, vogliamo continuare a ... Leggi su sportface (Di lunedì 19 aprile 2021) “La? Non gli abbiamo dato molta attenzione. Ci sono stati dei contatti informali con alcuni club,, ma non abbiamo dato particolare attenzione alla cosa“. Così ildelJorge Nuno Pinto da Costa, che di fattolaalla competizione annunciata ieri. Per due ragioni, come spiega egli stesso: “La prima è che l’Unione Europea non consente un circuito chiuso senza retrocessioni come la Nba. La Federcalcioghese èa questo progetto, e come parte dell’Uefa non possiamo partecipare a una competizione che siadell’Unione Europea e della Uefa. Per noi”, spiega ancora Pinto da Costa, “gli unici eventi ufficiali sono quelli sotto l’egida dell’Uefa, vogliamo continuare a ...

Advertising

ZZiliani : Premetto che non è una battuta. #Agnelli, presidente della #Juventus, uno dei club italiani (con Inter e Milan) che… - tancredipalmeri : ULTIM’ORA: L’Eca comunica ufficialmente la propria disapprovazione per la #SuperLega, praticamente sfiduciando il… - ZZiliani : Naturalmente non ci sarebbe stato nulla di male se #Agnelli si fosse dimesso. Invece no, il presidente dell’ECA che… - KINSHASAAAAAAA : RT @Dulafive: Nascerà anche il 'SuperTwitter'. Ci saremo noi juventini, milanisti e interisti più gli altri della SuperLega. Bisognerà deci… - Cale194 : RT @Dulafive: Nascerà anche il 'SuperTwitter'. Ci saremo noi juventini, milanisti e interisti più gli altri della SuperLega. Bisognerà deci… -