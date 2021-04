Superlega | Christillin | ' non c' è nessuna intenzione di avallare questa competizione'

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 19 aprile 2021) Roma, 19 apr. - (Adnkronos) - "Non abbiamo alcunadiin nessun modo quel tipo di, c'è un ordinamento sportivo sia nazionale che internazionale che prevede che chi partecipa ai campionati sia affiliato alla Uefa e alla Fifa e chi esce da queste organizzazioni e organizza tornei per conto suo, sta fuori dall'ordinamento sportivo. Non abbiamo dato alcuna cittadinanza alla: per noi ad oggi non esiste". Così il membro del board di Uefa e Fifa Evelina, ospite di Otto e mezzo su La7. "Gli ordinamenti nazionali prevedono che chi partecipa allanon può essere iscritto ai rispettivi campionati nazionali e se i giocatori non sono parte della Fifa non possono partecipare alle competizioni con le nazionali -aggiunge Chirstillin-. ...