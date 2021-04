Super Lega, il governo britannico categorico: “Useremo ogni mezzo per fermarla” (Di lunedì 19 aprile 2021) Oliver Dowden, ministro dello sport del governo Johnson nel Regno Unito, ha parlato in maniera categorica sulla Super Lega, affermando come il governo farà di tutto per fermare questa nuova competizione, ricordando che ci sono ben 6 club di Premier che hanno aderito. Queste le parole del ministro: “Non ho dubbi, la Super Lega va fermata. Se loro, riferito a Premier League, Federcalcio inglese e presidente UEFA non possono agire, lo faremo noi. Metteremo tutto quello che abbiamo a disposizione per evitare che ciò accada. Stiamo esaminando ogni opzione dalla riforma della governance alla legge sulla concorrenza e i meccanismi che consentono al calcio di avere luogo. In parole povere, rivedremo tutto ciò che il governo fa per supportare questi club. ... Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 19 aprile 2021) Oliver Dowden, ministro dello sport delJohnson nel Regno Unito, ha parlato in maniera categorica sulla, affermando come ilfarà di tutto per fermare questa nuova competizione, ricordando che ci sono ben 6 club di Premier che hanno aderito. Queste le parole del ministro: “Non ho dubbi, lava fermata. Se loro, riferito a Premier League, Federcalcio inglese e presidente UEFA non possono agire, lo faremo noi. Metteremo tutto quello che abbiamo a disposizione per evitare che ciò accada. Stiamo esaminandoopzione dalla riforma della governance alla legge sulla concorrenza e i meccanismi che consentono al calcio di avere luogo. In parole povere, rivedremo tutto ciò che ilfa per supportare questi club. ...

