Super Lega e richiesta di espulsione di Inter, Juve e Milan dal campionato. L’Hellas Verona smentisce (Di lunedì 19 aprile 2021) Con un comunicato L’Hellas Verona ha smentito le voci secondo cui il club avrebbe chiesto di estromettere dalla Serie A gli scissionisti che hanno fondato la Super Lega: “Rispetto a quanto riportato oggi da un quotidiano nazionale, Hellas Verona FC precisa di non aver fatto alcuna richiesta di estromissione di altri Club da qualsivoglia competizione e – contestualmente – di non aver preso posizione nel Consiglio di ieri della Lega Serie A, riservandosi di fare le proprie valutazioni a tempo debito”. L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 19 aprile 2021) Con un comunicatoha smentito le voci secondo cui il club avrebbe chiesto di estromettere dalla Serie A gli scissionisti che hanno fondato la: “Rispetto a quanto riportato oggi da un quotidiano nazionale, HellasFC precisa di non aver fatto alcunadi estromissione di altri Club da qualsivoglia competizione e – contestualmente – di non aver preso posizione nel Consiglio di ieri dellaSerie A, riservandosi di fare le proprie valutazioni a tempo debito”. L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

