(Di lunedì 19 aprile 2021) AGI - Tra il 59 e il 65 per cento dei pazienti ricoverati in ospedale per-19 mostra disturbi cognitivi "clinicamente significativi" quattro mesi dopo le dimissioni. Queste le conclusioni di uno studio dell'Ospedale Universitario di Copenaghen in Danimarca, pubblicato sull'European Neuropsychopharmacology. Il lavoro ha coinvolto 29 pazienti ricoverati per-19 e 100 in salute che fanno parte del gruppo di controllo. Quattro mesi dopo le dimissioni i pazienti sono stati sottoposti a una serie di test, inclusi quelli cognitivi per misurare l'apprendimento verbale e la memoria, la memoria di lavoro, la fluidità verbale, la velocità di elaborazione e la funzione esecutiva. I risultati, paragonati a quelli di 100 persone del gruppo di controllo, indicano unclinicamente significativo delle prestazioni cognitive. ...

Advertising

sulsitodisimone : Segnali di deterioramento cognitivo dei malati gravi di Covid - Agenzia_Italia : Segnali di deterioramento cognitivo dei malati gravi di Covid - MauroG28579202 : RT @ilSalvagenteit: Di fronte ai primi segnali di deterioramento di un cibo basta gettare solo la parte con #muffe visibili? Abbiamo portat… - SignorAldo : RT @ilSalvagenteit: Di fronte ai primi segnali di deterioramento di un cibo basta gettare solo la parte con #muffe visibili? Abbiamo portat… - daniela_maurizi : RT @ilSalvagenteit: Di fronte ai primi segnali di deterioramento di un cibo basta gettare solo la parte con #muffe visibili? Abbiamo portat… -

Ultime Notizie dalla rete : Segnali deterioramento

AGI - Agenzia Giornalistica Italia

dicognitivo dei malati gravi di ......famiglie in cui la violenza psicologica è perpetrata è possibile individuarla attraverso...sul lavoro? La violenza psicologica sul lavoro si manifesta come conseguenza deldelle ...Tra il 59 e il 65 per cento dei pazienti ricoverati in ospedale per Covid-19 mostra disturbi cognitivi "clinicamente significativi" quattro mesi dopo le dimissioni. Lo sostiene uno studio dell'Ospedal ...TRENTO. Buche di ogni dimensione sul manto stradale che possono mettere a rischio automobilisti e ciclisti. E' questo quello che si vede in un video che è stato pubblicato dal consigliere provinciale ...