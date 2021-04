Renzi: 'Tra Pd e M5s l'alleanza non funzionerà' (Di lunedì 19 aprile 2021) 'I Cinquestelle sono al capolinea e non mi stupirei se Conte rinunciasse a guidarli'. Il leader di Italia viva torna a mettere in discussione la costruzione di un campo largo con il suo vecchio ... Leggi su tg.la7 (Di lunedì 19 aprile 2021) 'I Cinquestelle sono al capolinea e non mi stupirei se Conte rinunciasse a guidarli'. Il leader di Italia viva torna a mettere in discussione la costruzione di un campo largo con il suo vecchio ...

davidallegranti : Sono anni che è in corso il dibbbattito sulle primarie. Almeno da quando Renzi vinse quelle di Firenze, seminando i… - repubblica : Matteo Renzi: 'Tra Pd e 5 Stelle alleanza destinata a fallire. Conte potrebbe lasciarli' - gigitudine : @matteorenzi @repubblica Però i dem e tutto il resto d’Italia hanno visto all’opera anche #Renzi, a cominciare dagl… - Marilen97832318 : RT @laGigogin: Ahahahahahahahahahahaha potrei ridere per settimane #Renzi : 'Tra Pd e 5 Stelle alleanza destinata a fallire. Conte potreb… - ciccio196209 : RT @CKaky89: Gigiolo Di Maio e M. Di Stefano come Renzi qualche anno fa, tra lazzi sollazzi e lustrini a vedere la F1 invitati dal loro nuo… -