PS3 e PS Vita clamoroso dietrofront di Sony | il PlayStation Store non chiuderà!

(Di lunedì 19 aprile 2021)di: ilcontinuerà a essere operativo su PS3 e PS. È lo stesso Jim Ryan, CEO dia confermarlo sulBlog con queste parole: Di recente, abbiamo comunicato ai giocatori che a partire da quest'estate ilnon sarebbe stato più disponibile per PS3 e per i dispositivi PS. Tuttavia, alla luce di ulteriori riflessioni, è evidente che si trattava di una decisione sbagliata. Oggi sono felice di annunciare che ilcontinuerà a essere operativo per PS3 e i dispositivi PS. La funzionalità di acquisto per PSP terminerà il 2 luglio 2021 come previsto. ...

Sono sicuro che molti di voi hanno già sentito che gli store digitali di PSP, PSchiuderanno quest'estate. Ciò significa che i proprietari di queste piattaforme non saranno più in grado di acquistare digitalmente ulteriori giochi o DLC una volta superata questa data. La ...Insomma, sembrerebbe proprio che Six Days in Fallujah sarebbe potuto essere un'esclusiva pero PS4 . Tuttavia, pare che Six Days in Fallujah continuerà ad averedura, dato che anche in ...Dopo aver comunicato la chiusura programmata di PlayStation Store su PlayStation 3 e PlayStation Vita, Sony fa marcia indietro.Via PlayStation Blog, è arrivato il colpo di scena: Il PS Store rimarrà operativo per quanto riguarda PS3 e PS Vita.