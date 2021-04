Pio e Amedeo santificati da Aldo Grasso (Di lunedì 19 aprile 2021) Pio e Amedeo, un’operazione (vincente) di finta cialtronaggine Corriere della sera, pagina 47, di Aldo Grasso. Solo perché avevano le spalle coperte da Maria De Filippi, Pio e Amedeo si sono permessi di ironizzare pesantemente sui programmi e sul pubblico di Canale5: Signorini, Paolo Ruffini, L’Isola dei Famosi e tutto la paccottiglia di quel canale. In questo modo, sono riusciti a realizzare un varietà asimmetrico, di ottima fattura e catturare il pubblico che hanno finto di denigrare. Chapeau! Pio e Amedeo ci avevano sempre incuriositi per la loro indisciplina, scorrettezza, esagerazione, marciando sugli stereotipi dell’italiano ignorante e molesto (fanno fede le molte riprovazioni raccolte per Emigratis). In Felicissima sera sposano alla perfezione la «filosofia» di Maria e compiono una sottile ... Leggi su tvzoom (Di lunedì 19 aprile 2021) Pio e, un’operazione (vincente) di finta cialtronaggine Corriere della sera, pagina 47, di. Solo perché avevano le spalle coperte da Maria De Filippi, Pio esi sono permessi di ironizzare pesantemente sui programmi e sul pubblico di Canale5: Signorini, Paolo Ruffini, L’Isola dei Famosi e tutto la paccottiglia di quel canale. In questo modo, sono riusciti a realizzare un varietà asimmetrico, di ottima fattura e catturare il pubblico che hanno finto di denigrare. Chapeau! Pio eci avevano sempre incuriositi per la loro indisciplina, scorrettezza, esagerazione, marciando sugli stereotipi dell’italiano ignorante e molesto (fanno fede le molte riprovazioni raccolte per Emigratis). In Felicissima sera sposano alla perfezione la «filosofia» di Maria e compiono una sottile ...

antoclerici : Pio e Amedeo, tanta gavetta e la capacita' di destrutturare uno show ( esilarante la gag del matrimonio).Contro il… - QuiMediaset_it : Esordio boom per #FelicissimaSera Lo show di Pio e Amedeo domina la serata con oltre 4.000.000 di spettatori e il… - tvzoomitalia : Pio e Amedeo santificati da Aldo Grasso @QuiMediaset_it @pioeamedeo83 - EBCXJULY : In America ci va solo gente figa, in Italia già me li vedo gli ospiti: Renato zero, Emma marrone, Stefano de Martin… - GiuseppePel : RT @DAMNSKIPPY20: Programma televisivo normale quando manda la pubblicità: A TRA POCO Pio e Amedeo quando mandano la pubblicità: MÓ TORNI… -