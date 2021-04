Pc, com'è cambiato e quale scegliere (Di lunedì 19 aprile 2021) Ha la parte posteriore in pelle, morbida ma non troppo, meno fragile all'usura di quanto si possa immaginare. Dentro lo schermo è brillante, nitido, dinamico: ruota fino ad appiattirsi sull'altra metà della scocca, diventando un tablet da comandare con le dita, non con i tasti o la freccia del mouse. E l'audio, potente, non giunge da casse gracchianti, ma da una generosa striscia sonora, una soundbar pure quella rotante. Così musica e dialoghi non si percepiscono mai da dietro, non sono periferici o attutiti; il suono è frontale, avvolge chi lo sta ascoltando. Il Lenovo Yoga 9i rappresenta un'ottima sintesi di quanta strada abbia fatto il personal computer negli ultimi anni, quanto sia diventato un collettore di esigenze plurime: svago e lavoro, produttività e intrattenimento, il tutto condito da prestazioni di primo livello e un'attenzione scrupolosa al design. Che, come in questo ... Leggi su panorama (Di lunedì 19 aprile 2021) Ha la parte posteriore in pelle, morbida ma non troppo, meno fragile all'usura di quanto si possa immaginare. Dentro lo schermo è brillante, nitido, dinamico: ruota fino ad appiattirsi sull'altra metà della scocca, diventando un tablet da comandare con le dita, non con i tasti o la freccia del mouse. E l'audio, potente, non giunge da casse gracchianti, ma da una generosa striscia sonora, una soundbar pure quella rotante. Così musica e dialoghi non si percepiscono mai da dietro, non sono periferici o attutiti; il suono è frontale, avvolge chi lo sta ascoltando. Il Lenovo Yoga 9i rappresenta un'ottima sintesi di quanta strada abbia fatto il personal computer negli ultimi anni, quanto sia diventato un collettore di esigenze plurime: svago e lavoro, produttività e intrattenimento, il tutto condito da prestazioni di primo livello e un'attenzione scrupolosa al design. Che, come in questo ...

