Parla il padre del ragazzo accusato di pestaggio | ' Non paragonatelo ai fratelli Bianchi'

(Di lunedì 19 aprile 2021) Alessio Marozza è distrutto: il figlio Cristian di 18 anni è, insieme al 19enne Lorenzo Farina, di aver pestato un 17enne, in ospedale per lesioni gravissime. L'episodio è avvenuto a ...

Ildi Cristian respinge però il paragone con quanto accaduto al ragazzo.'Siamo una famiglia perbene, non abbiamo mai avuto problemi con la giustizia e nostro figlio è cresciuto con principi ...... datedesco di professione dentista, e madre bosniaca, di professione giornalista. È cresciuta fino all'età di 13 anni negli Stati Uniti per poi trasferirsi a Roma:correntemente cinque ..."Siamo una famiglia perbene, non abbiamo mai avuto problemi con la giustizia e nostro figlio è cresciuto con principi sani e di legalità. Cristian è un ragazzo dal fisico gracile, che studia" ...Questa sera alle 20.30 in videoconferenza sulla piattaforma Google Meet si svolgerà l’incontro ’Testimonianze missionarie dal Congo’, con padre Franco Bordignon e padre Giovanni Querzani, missionari s ...