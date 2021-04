Nessuna festa per il 95 anni di Elisabetta: manterrà il lutto (Di lunedì 19 aprile 2021) La Regina Elisabetta manterrà il lutto in occasione del 95° compleanno. La Regina Elisabetta non celebrerà il 95° compleanno: festeggiamenti annullati su Notizie.it. Leggi su notizie (Di lunedì 19 aprile 2021) La Reginailin occasione del 95° compleanno. La Reginanon celebrerà il 95° compleanno: festeggiamenti annullati su Notizie.it.

