Mercato Juventus, Paratici in pole per l’attaccante: occhio allo scambio (Di lunedì 19 aprile 2021) Mercato Juventus – Nonostante il caos creato dalla Superlega, la Juventus continua a guardare il Mercato in entrata per la prossima stagione. La Juve va a caccia di un nuovo attaccante, giovane, che possa aumentare la qualità del reparto. Il futuro di Ronaldo e Dybala alla Juventus è ancora in bilico. Uno dei due potrebbe partire, così Paratici inizia a guardarsi intorno. Dalla Spagna infatti rilanciano nuovamente l’interesse della Juventus per Moise Kean. Mercato Juventus, scambio Kean-Bernardeschi? Moise Kean dovrebbe far ritorno all’Everton, proprietario del cartellino, al termine dell’avventura col PSG, per poi andare a caccia di una nuova squadra. Stando a quanto sottolineato da ‘Don Balon’, il calciatore avrebbe ... Leggi su juvedipendenza (Di lunedì 19 aprile 2021)– Nonostante il caos creato dalla Superlega, lacontinua a guardare ilin entrata per la prossima stagione. La Juve va a caccia di un nuovo attaccante, giovane, che possa aumentare la qualità del reparto. Il futuro di Ronaldo e Dybala allaè ancora in bilico. Uno dei due potrebbe partire, cosìinizia a guardarsi intorno. Dalla Spagna infatti rilanciano nuovamente l’interesse dellaper Moise Kean.Kean-Bernardeschi? Moise Kean dovrebbe far ritorno all’Everton, proprietario del cartellino, al termine dell’avventura col PSG, per poi andare a caccia di una nuova squadra. Stando a quanto sottolineato da ‘Don Balon’, il calciatore avrebbe ...

