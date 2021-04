Maradona Jr sulla Juve | «Super League? Non vince dal 96? in Champions»

(Di lunedì 19 aprile 2021)Jr, figlio di Diego, ha parlato della nuovae ha lanciato una frecciatina allaJr punge lantus per il ruolo nella. Le sue parole a Radio Crc. «I dodici club che hanno creato lalega mi hanno deluso. Con questo accordo i 12 in questione confermano di voler guadagnare sempre più soldi sulle spalle delle altre squadre del mondo. Tutti devono avere gli stessi diritti. La nascita dellalega, invece, va in direzione contraria ai principi del calcio. Così non va bene. I maggiori organici calcistici a livello internazionale devono impedire la nascita di questa competizione. Lalega non mi piace. Spero che anche i calciatori si dissocino. In ...

Advertising

sscalcionapoli1 : Maradona jr: 'La Superlega va fermata subito, il calcio si basa sulla meritocrazia' #Superlega - gilnar76 : Sabatini spietato ... #Abbiamounsognonelcuore #Animaazzurra #Calcionapoli #Cuoredinapoli #Forzanapoli… - MondoNapoli : Maradona jr sulla Superlega: “Sono deluso! Ma perché c’è la Juventus che non vince dal ’96?” -… - gilnar76 : Tavecchio sulla Super ... #Abbiamounsognonelcuore #Animaazzurra #Calcionapoli #Cuoredinapoli #Forzanapoli… - vincentperez95 : RT @ciakmag: Altro che #superlega, altro che #Mourinho... il Calcio è al #Cinema! Ecco le prime immagini della serie sulla vita di #Maradon… -

Ultime Notizie dalla rete : Maradona sulla

- è inutile che scrivi la paginaresurrezione di: non ci viene. Se mi togli lo sfizio di vedere ogni tanto lo Shakhtar battere il Real mi togli l'essenza. Poi fate un po' come vi pare. ...... con molta probabilità, questo prestigioso traguardo? Il Napoli, al, non è riuscito a ...Molti allenatori sono stati accostati al Napoli per una probabile sostituzione di Gattuso...Maradona Jr punge la Juventus per il ruolo nella Super League. Le sue parole a Radio Crc. «I dodici club che hanno creato la Superlega mi hanno deluso. Con questo accordo i 12 in questione confermano ...(ANSA) - TERNI, 19 APR - "Supertruffa' é il nome giusto per l'ultima trovata degli avidi del pallone! Ennesima coltellata agli amanti del calcio popolare fatto di sudore, ...