In Svezia è emergenza: il 2020 è stato l’anno delle sparatorie (Di lunedì 19 aprile 2021) Il 2020 è stato l’annus terribilis della Svezia, e non soltanto per la pandemia. Secondo quanto certificato dal Consiglio nazionale svedese per la prevenzione della criminalità (BRA, Brottsförebyggande rådet), un’agenzia rispondente al Ministero della Giustizia, l’anno passato è stato il più violento dell’ultimo ventennio: mai così tanti morti violente e mai così tanti reati con InsideOver. Leggi su it.insideover (Di lunedì 19 aprile 2021) Ill’annus terribilis della, e non soltanto per la pandemia. Secondo quanto certificato dal Consiglio nazionale svedese per la prevenzione della criminalità (BRA, Brottsförebyggande rådet), un’agenzia rispondente al Ministero della Giustizia,passato èil più violento dell’ultimo ventennio: mai così tanti morti violente e mai così tanti reati con InsideOver.

Advertising

SplendorSolis00 : RT @bisagnino: Covid, qualcosa non quadra! Perché in Russia, Australia, Svezia e Svizzera non esiste emergenza sanitaria? - napulegno79 : RT @bisagnino: Covid, qualcosa non quadra! Perché in Russia, Australia, Svezia e Svizzera non esiste emergenza sanitaria? - MuredduGiovanni : RT @bisagnino: Covid, qualcosa non quadra! Perché in Russia, Australia, Svezia e Svizzera non esiste emergenza sanitaria? - CeoBru : RT @bisagnino: Covid, qualcosa non quadra! Perché in Russia, Australia, Svezia e Svizzera non esiste emergenza sanitaria? - tiziodesio : RT @bisagnino: Covid, qualcosa non quadra! Perché in Russia, Australia, Svezia e Svizzera non esiste emergenza sanitaria? -