Il solito Renzi | attacca Pd | Cinquestelle e D’Alema ma non si schioda dalla sinistra

(Di lunedì 19 aprile 2021) Rivendica a se stesso il merito del governo Draghi, sventola la bandiera delle riaperture, spinge fuori Conte dal perimetro dellae sfruculiasu mascherine e ventilatori cinesi. Matteonon si smentisce. Anche nell’intervista a Repubblica recita la parte del riformista incompreso rinunciando tuttavia ad assumere le decisioni del caso. A partire dal recidere il cordone ombelicale che lo lega ad unache, di fatto, contesta quasi in toto. A cominciare dalle presenza dei grillini. «Tra Pd e 5Stelle l’alleanza non funzionerà», pronostica convinto anche che alla fine Conte rinuncerà a guidare il MoVimento. «Non mi stupirei se alla fine rinunciasse». Il motivo? «Troppe tensioni a cominciarerissa sul terzo mandato». Ma, aggiunge con tono sibillino, più ancora potrà pesare ...

... come altrasformando tutto in guerriglia ad personam, la stessa di cui si lamenta. E a chi ... il centrodestra e Italia Viva di. E intanto getta l'amo. Vi ricordate quando si diceva che ...... in contrasto con l'acribia delle analisi cui erain passato, sebbene inaccettabili dal ...di un Giuseppe Conte che prima ha presieduto un governo 5Stelle - Lega e poi uno 5Stelle -- PD e ...Giuseppe Rippa conversa con Luigi Oreste Rintallo intorno alla intervista che Massimo D’Alema ha rilasciato a Tommaso Labate sul Corriere della Sera dello scorso 15 aprile… Ne ..."Saremo pronti nelle prossime settimane a presentare un candidato unitario per le elezioni a Napoli". Le parole risuonano attraverso lo schermo. Le pronuncia Marco Sarracino, segretario del Pd napolet ...