Il padre del ragazzo accusato del pestaggio | ' Mio figlio non è come i fratelli Bianchi'

Leggi su huffingtonpost

(Di lunedì 19 aprile 2021) 'Siamo una famiglia perbene, non abbiamo mai avuto problemi con la giustizia e nostroè cresciuto con principi sani e di legalità'. Sulle pagine di Leggo , Alessio Marozza parla incredulo. IlCristian, di 18 anni, èinsieme al 19enne Lorenzo Farina di aver pestato un 17enne, in ospedale per lesioni gravissime. L'episodio è ...