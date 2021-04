I flussi vanno gestiti e sottratti alla propaganda (Lamorgese)

(Di lunedì 19 aprile 2021) Lo afferma la ministra dell'Interno Lucianain una intervista a Leggo. 'Il fenomeno è complesso e l'approccio corretto per individuare soluzioni adatte a governarlo passa per forza dall'...

'Imigratorinecessariamente gestiti con uno sforzo corale che dovrebbe sempre essere sottratto alla propaganda'. Lo afferma la ministra dell'Interno Luciana Lamorgese in una intervista a ...'Imigratorinecessariamente gestiti con uno sforzo corale che dovrebbe sempre essere sottratto alla propaganda'. Lo afferma la ministra dell'Interno Luciana Lamorgese in una intervista a ...19/04/2021 - Kopron, dal 1982 è l’azienda di riferimento nel settore della logistica industriale per la progettazione e realizzazione di baie di carico e scarico merci, attrezzature standardizzate e s ...La ministra dell'Interno, Luciana Lamorgese, in una intervista a "Leggo" spiega che "i flussi migratori vanno necessariamente gestiti ...