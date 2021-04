Hanno ucciso il calcio, ma non è stata la SuperLega (Di lunedì 19 aprile 2021) Roma, 19 apr – Non è un calcio per poveri. Non lo è da anni, con buona pace di chi si scaglia adesso contro la SuperLega dimenticando che “il gioco più bello del mondo” era già trasmutato. A dirla tutta il calcio non è mai stato soltanto per poveri, perché da sempre è il portafogli di una società che rende grande una squadra. E intendiamoci, non stiamo dicendo che ci piace l’idea di un torneo all’americana finanziato dalla JP Morgan. Vorremmo ancora assistere ai campionati nazionali così come concepiti in altri tempi, quando l’identità era un principio indiscutibile. E vorremmo vedere ancora coppe europee con squadre improbabili che se la giocano con le più blasonate, facendo sputare sangue a fuoriclasse strapagati. E’ in fondo questa la straordinarietà di uno sport che sport non è mai stato. Perché il calcio si ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 19 aprile 2021) Roma, 19 apr – Non è unper poveri. Non lo è da anni, con buona pace di chi si scaglia adesso contro ladimenticando che “il gioco più bello del mondo” era già trasmutato. A dirla tutta ilnon è mai stato soltanto per poveri, perché da sempre è il portafogli di una società che rende grande una squadra. E intendiamoci, non stiamo dicendo che ci piace l’idea di un torneo all’americana finanziato dalla JP Morgan. Vorremmo ancora assistere ai campionati nazionali così come concepiti in altri tempi, quando l’identità era un principio indiscutibile. E vorremmo vedere ancora coppe europee con squadre improbabili che se la giocano con le più blasonate, facendo sputare sangue a fuoriclasse strapagati. E’ in fondo questa la straordinarietà di uno sport che sport non è mai stato. Perché ilsi ...

Advertising

damianoromita : RT @OGiannino: Di bene in meglio. I militari dell’intelligence russa che in Europa hanno ucciso persone sgradite a Mosca e organizzato atte… - Domemanf : RT @AngelOne_: Ma le mezze squadre che oggi si lamentano dicendo che 'hanno ucciso il calcio e la sua competitività' come reagirebbero ad u… - Alessandro_Amad : RT @IlPrimatoN: Ma quale #SuperLega, il calcio che abbiamo vissuto e amato era già morto. E sappiamo bene chi lo ha ucciso @EugenPalazzini… - ClaudioContald2 : @tvdellosport @MCriscitiello Il calcio lo hanno ucciso la UEFA e la FIFA,da un pezzo!!! FENOMENO ?? - MariaNadiaMai2 : RT @OGiannino: Di bene in meglio. I militari dell’intelligence russa che in Europa hanno ucciso persone sgradite a Mosca e organizzato atte… -

Ultime Notizie dalla rete : Hanno ucciso La storia delle scuole - di Aldo Timossi Vi sono ammessi ragazzi di ambo i sessi che hanno conseguito la licenza media inferiore o quella di ... Raffaele Jaffe, insegnante e preside dell'Istituto Leardi nonché del Magistrale, ucciso nelle ...

La nuova lotta per i diritti civili si combatte nelle periferie ... ucciso da un agente di polizia: nel 1980 la percentuale di residenti bianchi era dell'85 per cento,... Fenomeni piuttosto comuni nelle regioni metropolitane degli Stati Uniti, che hanno isolato milioni ...

Hanno ucciso il calcio, ma non è stata la SuperLega Il Primato Nazionale Femminicidio Salamone, confermato ergastolo a ex amante Per l'accusa, invece, il 39enne sarebbe poi tornato nella villetta e, insieme a un altro soggetto non identificato, avrebbe ucciso la ragazza. Nell'autopsia fatta sei giorni dopo la morte, ...

Tragedia ad Imperia, uomo uccide moglie e cane e torna poi a dormire Una vera e propria tragedia quella che si è consumata ad Imperia dove un uomo ha ucciso sua moglie e il suo cane ed è poi tornato a dormire ...

Vi sono ammessi ragazzi di ambo i sessi checonseguito la licenza media inferiore o quella di ... Raffaele Jaffe, insegnante e preside dell'Istituto Leardi nonché del Magistrale,nelle ......da un agente di polizia: nel 1980 la percentuale di residenti bianchi era dell'85 per cento,... Fenomeni piuttosto comuni nelle regioni metropolitane degli Stati Uniti, cheisolato milioni ...Per l'accusa, invece, il 39enne sarebbe poi tornato nella villetta e, insieme a un altro soggetto non identificato, avrebbe ucciso la ragazza. Nell'autopsia fatta sei giorni dopo la morte, ...Una vera e propria tragedia quella che si è consumata ad Imperia dove un uomo ha ucciso sua moglie e il suo cane ed è poi tornato a dormire ...