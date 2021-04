Guida alla nuova Superlega: partecipanti, format e regole (Di lunedì 19 aprile 2021) La Superlega è una nuova competizione europea tra 20 top club composta da 15 fondatori e 5 qualificati annualmente. Ci saranno due gironi da 10 squadre ciascuno, che giocheranno partite in casa e ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 19 aprile 2021) Laè unacompetizione europea tra 20 top club composta da 15 fondatori e 5 qualificati annualmente. Ci saranno due gironi da 10 squadre ciascuno, che giocheranno partite in casa e ...

Advertising

PaoloGentiloni : Auguri a Maurizio Massari che oggi lascia #Bruxelles dove ha rappresentato con successo l’Italia in cinque anni dif… - EnricoLetta : Una gran bella notizia per l’Italia la scelta di @MC_Carro alla guida del #CNR. La prima donna nella lunga storia d… - poliziadistato : #giornatanazionaledonazioniorgani La nostra @Lamborghini in uso a #PoliziaStradale impiegata su richiesta del… - alfredo_ferdi : RT @francotaratufo2: Zitti tutti, parla il cazzaro! In una lunga intervista rilasciata oggi a Repubblica Matteo Renzi parla di Giuseppe Con… - CoseNostre_OL : Autoscuola Furno, una storia che continua di: Mauro Giordano #AutoscuolaFurno #CaselleTorinese #ciriè “Ma se la gu… -