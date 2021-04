Grillo difende il figlio accusato di stupro: "Non è vero niente" (Di lunedì 19 aprile 2021) Beppe Grillo difende suo figlio in un video su Facebook: “È su tutti i giornali come stupratore seriale insieme ad altri 3 ragazzi”. Ma per il fondatore del Movimento 5 Stelle il ragazzo, Ciro Grillo, non avrebbe fatto nulla. Ad accusarlo una giovane studentessa italo-svedese, 19 anni, che nel 2019 ha denunciato di aver subito una violenza di gruppo. Leggi su tg24.sky (Di lunedì 19 aprile 2021) Beppesuoin un video su Facebook: “È su tutti i giornali come stupratore seriale insieme ad altri 3 ragazzi”. Ma per il fondatore del Movimento 5 Stelle il ragazzo, Ciro, non avrebbe fatto nulla. Ad accusarlo una giovane studentessa italo-svedese, 19 anni, che nel 2019 ha denunciato di aver subito una violenza di gruppo.

Advertising

SkyTG24 : Grillo difende il figlio accusato di strupro: 'Non è vero niente' - fanpage : Beppe #Grillo difende suo figlio dalle accuse di stupro, ma si levano parole di indignazione da Maria Elena Boschi:… - bisagnino : Beppe Grillo difende il figlio: “Ma quale stupro? Sono ragazzi che si stavano divertendo” - Tony50863663 : RT @janavel7: @DelukWalter Non confondiamo: il figlio sarà giudicato da un tribunale. Verrà condannato o assolto. Ma giudico invece il modo… - Sfn1974 : Beppe Grillo difende il figlio: «Sui giornali da due anni, perché non lo arrestano? Sono c***ni, non stupratori» VI… -