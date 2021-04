Gli arbitri per la trentaduesima giornata di Serie A (Di lunedì 19 aprile 2021) L’ Aia ha reso noto 2020/2021 in programma tra martedì 20 e mercoledì 1 aprile. Quali sono ? BOLOGNA-TORINO Arbitro: Marini Assistenti: Carbon-Capaldo Iv uomo: Rapuano Var: Mariani Avar: Reperto CROTONE-SAMPDORIA Arbitro: Peretta Assistenti: Peretti-Avalos Iv uomo: Owzzuto Var: Doveri Avar: De Meo GENOA-BENEVENTO Arbitro: Pairetto Assistenti: Di Vuolo-Palermo Iv uomo: Manganiello Var: Mazzoleni Avar: Ranghetti HELLAS VERONA-FIORENTINA Arbitro: Prontera Assistenti: Passeri-Lombardi Iv uomo: Ayroldi Var: Orsato Avar: Lo Cicero JUVENTUS-PARMA Arbitro: Cicerelli Assistenti: Paganessi-Berti Iv uomo: Aureliano Var: La Penna Avar: Di Iorio MILAN-SASSUOLO Arbitro: Sacchi Assistenti: Baccini-Sacconi Iv uomo: Di Martino Var: Massa Avar: Preti Napoli-Lazio Arbitro: Di ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 19 aprile 2021) L’ Aia ha reso noto 2020/2021 in programma tra martedì 20 e mercoledì 1 aprile. Quali sono ? BOLOGNA-TORINO Arbitro: Marini Assistenti: Carbon-Capaldo Iv uomo: Rapuano Var: Mariani Avar: Reperto CROTONE-SAMPDORIA Arbitro: Peretta Assistenti: Peretti-Avalos Iv uomo: Owzzuto Var: Doveri Avar: De Meo GENOA-BENEVENTO Arbitro: Pairetto Assistenti: Di Vuolo-Palermo Iv uomo: Manganiello Var: Mazzoleni Avar: Ranghetti HELLAS VERONA-FIORENTINA Arbitro: Prontera Assistenti: Passeri-Lombardi Iv uomo: Ayroldi Var: Orsato Avar: Lo Cicero JUVENTUS-PARMA Arbitro: Cicerelli Assistenti: Paganessi-Berti Iv uomo: Aureliano Var: La Penna Avar: Di Iorio MILAN-SASSUOLO Arbitro: Sacchi Assistenti: Baccini-Sacconi Iv uomo: Di Martino Var: Massa Avar: Preti Napoli-Lazio Arbitro: Di ...

Ultime Notizie dalla rete : Gli arbitri Volley, Lube sconfitta da Perugia in Gara 2 al Tie Break ...al servizio di Plotnyskyi (che firma i due ace consecutivi che valgono la fuga decisiva per gli ... ARBITRI: Zavater " Boris. PARZIALI: 25 - 21 (31'), 21 - 25 (29'), 25 - 27 (39'), 25 - 23 (30'), 12 - 15 ...

Chiesa a CM: 'Napoli - Inter, giusto non dare il rigore. Rosso esagerato a Diawara' ... mette sotto la lente d'ingrandimento i principali casi da moviola di ciascuna giornata di Serie A, gli aspetti positivi (ove vi siano) e assegna i voti agli arbitri del massimo campionato italiano. ...

Serie A, gli arbitri della 31^ giornata Sky Sport Verona, due sconfitte su due match arbitrati da Prontera Ad arbitrare la sfida della 32^ giornata di Serie A tra Verona e Fiorentina, in programma sabato 13 marzo alle ore 15 al Mapei ...

Arbitri: Spezia-Inter a Chiffi, Calvarese per Roma-Atalanta ROMA, 19 APR - Daniele Chiffi di Padova è l'arbitro designato per dirigere Spezia-Inter, incontro della 32/a giornata della Serie A, in programma mercoledì sera. Per Roma-Atalanta è stato scelto Giamp ...

