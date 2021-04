Freccia Vallone 2021 | startlist e favoriti Pidcock e Alaphilippe al via | c’è Aru

(Di lunedì 19 aprile 2021) La, tradizionale corsa che precede la Liegi-Bastogne-Liegi, si correrà mercoledì 21 aprile. La corsa che fa parte del Trittico delle Ardenne non avrà ai nastri di partenza Wout Van Aert, fresco vincitore dell’Amstel Gold Race, e Mathieu Van der Poel, ma potrà contare su tanti big pronti a darsi battaglia. Su tutti Thomas, in cerca di riscatto dopo essere stato beffato per millimetri da Van Aert nell’incredibile volata dell’Amstel. Un altro che vuole tornare a vincere dopo alcuni risultati deludenti è l’iridato Julian, già due volte sul gradino più alto del podio nel 2018 e 2019. ORARIO E TV Subito alle spalle del britannico della Ineos e del francese della Deceuninck ci sono Maximilian Schachmann e Michael Matthews, rispettivamente terzo e quarto nell’ultima ...

Mercoledì il corridore di Corneliano parteciperà alla, corsa di 193 chilometri da Charleroi a Huy e domenica sarà al via della Liegi - Bastogne - Liegi. Sulle strade del Belgio gli ... Philippe Gilbert chiuderà la sua carriera alla fine del 2022. Il campione del mondo di Valkenburg del 2012 appenderà la sua bici al chiodo alla fine del prossimo anno, al termine del suo contratto con ...