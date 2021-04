Domenica Live, Pierpaolo Pretelli in studio con il figlio Leo: la reazione di Ariadna Romero (Di lunedì 19 aprile 2021) Ariadna Romero contraria all'ospitata di Pierpaolo Pretelli con il figlio Leonardo a Domenica Live? Ecco cosa ha scritto su Instagram. Leggi su comingsoon (Di lunedì 19 aprile 2021)contraria all'ospitata dicon ilLeonardo a? Ecco cosa ha scritto su Instagram.

Advertising

marcomasini64 : Domenica 9/5 farò il mio primo concerto in diretta streaming,live in acustico dal Teatro della Pergola di Firenze.… - gabrielsniceass : speriamo che il disastro degli ascolti di domenica live sia dovuto al fatto che i prelemi erano troppo impegnati a… - Bea54587739 : Vorrei far notare ,senza fare nomi ,che nonostante gli ospiti così pompati sui social dai loro fandom Domenica live… - serenitybxxch : #DomenicaLive, #AkashKumar un fiume in piena contro le accuse: 'Gli occhi sono miei!' #Alexbelli - giusy91455793 : @paxxesca @miiannoio Ti giuro vai a vederti l'hashtag di lunedì scorso dopo Giulia a domenica live -