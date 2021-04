Da Amici a Temptation Island | Rosa e Deddy verso il reality

(Di lunedì 19 aprile 2021) Clamoindiscrezione su una coppia nata ad, andrebbero ail. (screenshot video)Una clamoindiscrezione filtra in queste ore sul cast della nuova edizione di: a riferirla è il sempre ben informato Tv Blog, che raramente poi sbaglia alcune anticipazioni. Secondo quanto si apprende, aldei tentatori potrebbero partecipare due giovanissimi, reduci dall’esperienza in un talent show. Leggi anche –> Le coppie che potrebbero partecipare a2021 La produzione delshow condotto da Filippo Bisciglia, fa sapere il noto ...

Advertising

sonoparticolare : solo temptation island versione amici mancava????????? #Amici20 - Lkimfashion : @tvblogit Ma proprio NO... ma due ragazzi come loro che ca**o ci andrebbero a fare a temptation Island?!?! Hanno pa… - ElisaDiGiacomo : Temptation Island: Di Grazia e Rizzi di Amici potrebbero partecipare - sanatyzher : RT @tvblogit: E se a #TemptationIsland ci fosse anche una coppia di fidanzati nata ad #Amici20? Tipo... Rosa e Deddy? ?? - wearenick : RT @tvblogit: E se a #TemptationIsland ci fosse anche una coppia di fidanzati nata ad #Amici20? Tipo... Rosa e Deddy? ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Amici Temptation

...che potrebbe entrare nel cast della prossima edizione diIsland: Deddy e Rosa Di Grazia . Per chi non lo sapesse loro si sono conosciuti e innamorati in quest'ultima edizione didi ...Rosa Di Grazia e Deddy dopo20 sbarcato aIsland ? L'ipotesi che fa sognare ce la propongono glidi Blogo (e noi ve la raccontiamo a seguire). Rosa Di Grazia e Deddy aIsland? E se tra le coppie ...Clamorosa indiscrezione su una coppia nata ad Amici, andrebbero a Temptation Island: Rosa e Deddy verso il reality.Stando ad alcune indiscrezioni, la coppia nata ad Amici 20 formata da Rosa Di Grazia e Deddy potrebbe partecipare a Temptation Island ...