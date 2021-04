Covid, tampone fai da te: in arrivo nei supermercati (Di lunedì 19 aprile 2021) Novità sui tamponi, dal mese di maggio sarà possibile acquistare il kit per il tampone rapido e farlo a casa. Il ministero della Salute ha così deciso di inserirlo nell’elenco dei dispositivi medici e sarà disponibile presso, negozi e supermercati. Il test non ha la stessa affidabilità del tampone molecolare. LONDON, UNITED KINGDOM – JANUARY 07: In this photo illustration, an NHS step-by-step Covid-19 home test kit is pictured on January 07, 2021, in London, United Kingdom. Free NHS tests are available for UK residents who are suffering from coronavirus symptoms. (Photo by Edward Smith/Getty Images)Come riporta il Corriere della Sera sembra che il kit costerà circa 6-8 euro e sarà acquistabile all’interno di negozi e supermercati. Un test antigenico rapido che potrà essere fatto a casa per constatare ... Leggi su ck12 (Di lunedì 19 aprile 2021) Novità sui tamponi, dal mese di maggio sarà possibile acquistare il kit per ilrapido e farlo a casa. Il ministero della Salute ha così deciso di inserirlo nell’elenco dei dispositivi medici e sarà disponibile presso, negozi e. Il test non ha la stessa affidabilità delmolecolare. LONDON, UNITED KINGDOM – JANUARY 07: In this photo illustration, an NHS step-by-step-19 home test kit is pictured on January 07, 2021, in London, United Kingdom. Free NHS tests are available for UK residents who are suffering from coronavirus symptoms. (Photo by Edward Smith/Getty Images)Come riporta il Corriere della Sera sembra che il kit costerà circa 6-8 euro e sarà acquistabile all’interno di negozi e. Un test antigenico rapido che potrà essere fatto a casa per constatare ...

