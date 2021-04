Covid, pass per spostarsi tra regioni e accedere a eventi: cosa sappiamo (Di lunedì 19 aprile 2021) Il documento citato dal premier Draghi nell'annunciare diverse riaperture a partire dal 26 aprile permetterebbe di muoversi anche tra zone rosse e arancioni e di entrare allo stadio, ai concerti e di partecipare ad altri eventi pubblici. Si prevede che attesti la sussistenza di una delle seguenti condizioni: l'avvenuta vaccinazione, un tampone negativo nelle ultime 48 ore, o la guarigione dal Covid Leggi su tg24.sky (Di lunedì 19 aprile 2021) Il documento citato dal premier Draghi nell'annunciare diverse riaperture a partire dal 26 aprile permetterebbe di muoversi anche tra zone rosse e arancioni e di entrare allo stadio, ai concerti e di partecipare ad altripubblici. Si prevede che attesti la sussistenza di una delle seguenti condizioni: l'avvenuta vaccinazione, un tampone negativo nelle ultime 48 ore, o la guarigione dal

Ultime Notizie dalla rete : Covid pass 'Tamponi salivari a scuola? Le premesse ci sono, affidabili al 70%' Inoltre, bisogna capire se questo tipo di test potrà avere valenza a fini del cosiddetto 'pass Covid', documento mirato alla ripresa degli spostamenti e della circolazione delle persone. Sono punti ...

Superlega calcio: squadre e come funziona. Cosa c'è da sapere Al nuovo format del calcio europeo parteciperebbero solo le big , con 'pass' riservati sulla base ...dei loro piani d'investimento in infrastrutture e per bilanciare l'impatto della pandemia Covid - 19"...

Pass covid-free, come funzionano nel mondo ANSA Nuova Europa Pass e riaperture, domani riunione Cts: “Non esiste il rischio zero” ITALIA – Pass vaccinale e riaperture. Convocata domani la riunione del Cts per analizzare le linee guida stillate dalle Regioni sulle riaperture e il green pass per gli spostamenti. Gli esperti del co ...

"Tamponi salivari a scuola? Le premesse ci sono, affidabili al 70%" Riaprire le scuole in sicurezza: la partita potrebbe giocarsi sui test salivari. L’ipotesi al vaglio delle autorità sanitarie è quella di effettuare screening sulla popolazione scolastica sfruttando q ...

