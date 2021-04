Covid in Sicilia, curva ancora alta e il giallo resta lontano (Di lunedì 19 aprile 2021) resta alta la curva dei contagi Covid in Sicilia e la speranza del ritorno in zona gialla e delle riaperture il 26 aprile sembra allontanarsi di fronte a numeri impietosi. Oggi sono 1.123 i nuovi positivi nell’isola su 14.416 tamponi processati, con una incidenza al 7,8%, quasi due punti in più della media nazionale. Ma Leggi su ilmattinodisicilia (Di lunedì 19 aprile 2021)ladei contagiine la speranza del ritorno in zona gialla e delle riaperture il 26 aprile sembra allontanarsi di fronte a numeri impietosi. Oggi sono 1.123 i nuovi positivi nell’isola su 14.416 tamponi processati, con una incidenza al 7,8%, quasi due punti in più della media nazionale. Ma

Advertising

fattoquotidiano : Sicilia, il Pd all’attacco di Musumeci: “Per l’emergenza Covid assegnati 287 incarichi diretti. Tre alla stessa per… - radiostereo103 : COVID: VACCINI, RITORNA IN SICILIA L'OPEN WEEKEND CON UN GIORNO IN PIÙ - - blogsicilia : #notizie #sicilia 'Sempre più giovani ricoverati nei reparti Covid, l'unica via d'uscita il vaccino' (FOTO) -… - TgrRaiSicilia : La lotta al Covid 19 continua. - ilSicilia : #CoronavirusSicilia #Covid Vaccini: in Sicilia tre distinte corsie per utenti negli hub -